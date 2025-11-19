Kyodo: в Японии военного США обвинили в домогательстве к местной девушке

Пострадавшей меньше 20 лет, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция японской префектуры Окинава передала в прокуратуру документы в отношении американского военнослужащего, который обвиняется в домогательствах к местной девушке. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Точный возраст пострадавшей не уточняется, однако отмечается, что ей меньше 20 лет. Сам инцидент произошел в июне.

На Окинаве, самом южном из крупных японских островов, сосредоточено более 70% площади всех объектов Вооруженных сил США в стране, включая крупнейшую за пределами Соединенных Штатов базу ВВС Кадена.

Там регулярно происходят различные инциденты с участием американских военнослужащих, что вызывает недовольство местных жителей. Так, в сентябре суд приговорил к пяти годам тюрьмы американского военного, который в 2023 году похитил и подверг сексуальному насилию школьницу младше 16 лет на Окинаве.