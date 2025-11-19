Суд Приморья принял иск Росимущества к совладельцу ВМРП Сарану

Ведомство требовало исключить его из числа участников компании "Влад мотор инн" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края принял к производству иск Росимущества об исключении совладельца Владивостокского морского рыбного порта (ВМРП) Дениса Сарана, находящегося в розыске, из состава участников компании "Влад мотор инн" во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморья.

"Учитывая, что ООО "Влад мотор инн" не может осуществлять свою хозяйственную деятельность, исполнять свои обязательства в рамках заключенных сделок по причине отсутствия единоличного исполнительного органа, в связи с чем наносится ущерб участнику общества Российской Федерации, Росимущество просит исключить Сарана Дениса Викторовича из состава участников ООО "Влад мотор инн", - говорится в сообщении.

По версии следствия, четверо подозреваемых, среди которых Сарана, осуществили незаконное перемещение через таможенную границу лома черных металлов с недостоверным декларированием.