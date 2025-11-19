На трассе в ХМАО ограничили движение транспорта

Такие меры приняли из-за гололеда

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта ограничено на автодороге Нягань - Приобье в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Югре.

"На автодороге Нягань - Приобье в Октябрьском районе ограничено движение для всех видов транспортных средств. Просим отнестись с пониманием, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в управлении Госавтоинспекции по Югре, данные ограничения будут действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние. "Ограничения введены из-за гололеда", - отметил собеседник агентства.