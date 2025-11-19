Первого замглавы Таштагольского района Кузбасса задержали

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

© УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Таштагольского района Кемеровской области Сергей Попов задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов для строительства объектов теплоснабжения на горнолыжном курорте Шерегеш. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Кузбассу.

"В период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года, чиновник, в ходе исполнения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объектов теплоснабжения спортивно-туристического комплекса в поселке Шерегеш, используя свои служебные полномочия, согласовал изготовление и использование некачественных железобетонных конструкций, не соответствующих техническим требованиям контракта. После выполнения работ им были подписаны акты об их приемке и дано указание подчиненным сотрудникам произвести оплату на сумму свыше 11,4 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, ущерб бюджету составил 11,4 млн рублей. Преступная деятельность была пресечена совместно с ГУ МВД России по Кемеровской области. В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Попову предъявлено обвинение, по месту его жительства и работы проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения, также расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве при исполнении данного муниципального контракта.