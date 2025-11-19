Личность стрелявшего на улице в Тюмени установили

По предварительной информации, охолощенный автомат изъяли

ТЮМЕНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личность стрелявшего на одной из улиц Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.

Ранее в сети появилась информация, что компания мужчин устроила стрельбу из автоматов возле ЖК "Домашний". Как сообщали ТАСС в УМВД по региону, правоохранительные органы проверяли информацию о стрельбе на одной из улиц Тюмени, на место выезжали сотрудники полиции.

"Личность стрелявшего установлена. По предварительной информации, охолощенный автомат изъят", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительной информации, стрельба произошла во время отдыха компании людей, конфликта не было, никто не пострадал.