В столице Камчатки произошло 29 ДТП

Причиной стали сложные погодные условия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Сложные погодные условия стали причиной 29 аварий на дорогах Петропавловска-Камчатского за минувшие сутки, в ДТП никто не пострадал. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

"18 ноября Камчатку накрыл циклон, в результате которого осложнилась дорожная обстановка. В течение дня в Госавтоинспекцию поступило 29 обращений по поводу оформления дорожно-транспортных происшествий. В часы влияния циклона на полуострове ДТП с пострадавшими не регистрировались", - сообщает ведомство.

Циклон подошел к югу Камчатки в ночь на 18 ноября, он принес в районы полуострова осадки и порывистый ветер до 20 м/с. Дорожники устраняют последствия удара стихии. В горах лавиноопасно, на северо-востоке полуострова закрыта дорога до аэропорта в поселке Крутоберегово. Сейчас влияние циклона на погоду в крае ослабевает.