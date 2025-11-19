ТАСС: ФСБ задержала священника за вербовку прихожан и казаков в РДК

Иерей Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери контактировал с представителями различных террористических организаций, сообщили в российских силовых структурах

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника, который был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви, по подозрению в вербовке прихожан и членов казачьих общин в "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ) для ведения разведывательно-подрывной деятельности на Кубани, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На территории Краснодарского края осуществляет свою деятельность руководитель - иерей Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, более 10 лет назад был изгнан из Новороссийской епархии РПЦ. С конца 2023 года вступил в контакт с представителями различных террористических организаций, по заданиям которых проводил вербовку жителей Краснодарского края, в целях ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории края. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Фигурант задержан", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что после начала специальной военной операции мужчина принял сторону Украины. По месту его жительства проведены обыски, выявлено, что он проводит проукраинскую информационно-пропагандистскую деятельность в казачьих обществах, а также среди своих прихожан. Установлена его связь с представителями террористической организации РДК. Также проверяется информация о связях фигуранта с кураторами движения "Малиновый клин - независимая Кубань" (признано террористическим, запрещено в РФ).