ТАСС: задержанный за вербовку в РДК бывший священник признал вину и раскаялся

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Задержанный иерей Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, который был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви, признал вину в вербовке прихожан в "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом говорится на кадрах его допроса, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Задержан сотрудниками ФСБ за участие в [деятельности] террористической организации "Русский добровольческий корпус". В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю", - заявил фигурант уголовного дела в ходе допроса.