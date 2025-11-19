В Хабаровском крае участников ОПГ обвинили в нелегальном обороте черной икры

Дело направили в суд

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Расследование дела о нелегальном обороте черной икры на 40 млн рублей завершили в Хабаровском крае, перед судом предстанут трое хабаровчан. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех хабаровчан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные организованной группой)",- говорится в сообщении. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемые в августе-октябре 2024 года приобрели 3 тонны икры осетра на общую сумму 40,3 млн рублей. Партию они закупили в Ульчском районе, икру в пластиковых и стеклянных контейнерах хранили на производственной базе в Комсомольске-на-Амуре. В конце октября мешки с контейнерами обвиняемые погрузили в прицеп тягача и перевезли на участок у дороги Хабаровск - Находка. Партию в конечном итоге они хотели доставить в Москву и Московскую область для продажи.

Сообщается, что уголовные дела в отношении двух других членов группы, в том числе организатора, рассматриваются судом.