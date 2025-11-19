Во Владимирской области ликвидировали пожар в складском помещении

Тушением огня занимались 33 человека и 12 единиц техники

ВЛАДИМИР, 19 ноября. /ТАСС/. Возгорание складского помещения и мусора ликвидировали в Петушках Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"[Возгорание мусора ликвидировали] на площади 2 тыс. кв. м, части склада - на площади 280 кв. м", - пояснили в пресс-службе.

Вечером 18 ноября произошло загорание складского помещения и мусора на ул. Клязьменская в городе Петушки, погибших и пострадавших нет. Тушением огня занимались 33 человека, было привлечено 12 единиц техники.