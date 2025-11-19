ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Воронеже обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детдома

Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет
Редакция сайта ТАСС
04:51
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Обломки уничтоженных ракет ATACMS повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома, жертв нет. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - сказали в ведомстве. 

РоссияВоронежская областьВоенная операция на Украине