В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили частный дом

Жителям окажут необходимую помощь

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Обломки БПЛА повредили кровлю, потолок и остекление частного дома в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Фрагменты беспилотника упали в пгт. Ильский. Пострадавших нет. Повреждена кровля, потолок и остекление дома", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям.