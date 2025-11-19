В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке теракта

По данным УФСБ, он также собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и передавал их украинским спецслужбам

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по ДНР/ ТАСС

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Мужчина задержан в ДНР за подготовку террористического акта и государственную измену, сообщили в региональном УФСБ.

"ФСБ пресечена преступная деятельность жителя ДНР, причастного к государственной измене и подготовке террористического акта", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина планировал теракт в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа государственной власти. По данным УФСБ, задержанный также собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и передавал их украинским спецслужбам.

Кроме того, мужчину подозревают в незаконном обороте взрывчатки. "По заданию украинских кураторов преступник изымал из ранее подготовленных схронов компоненты, из которых самостоятельно собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для осуществления диверсионно-террористических актов на территории ДНР", - добавили в управлении ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 и ст. 275 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление, террористический акт и государственная измена).