Сибирячка под влиянием мошенников забрала у пенсионера 280 тыс. рублей

Женщина сама обратилась в полицию

Редакция сайта ТАСС

© МВД России/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Жительница Зеленогорска Красноярского края, находясь под психологическим давлением мошенников, забрала у 84-летнего пенсионера 280 тыс. рублей. Женщина сама обратилась в полицию, осознав, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал "МВД-медиа".

"Под психологическим давлением женщина согласилась выполнить "секретное задание" - она забрала 280 тысяч рублей у 84-летнего жителя Зеленогорска и направлялась в Красноярск для сбора денег с других пенсионеров. Однако в пути она осознала противоправность своих действий и обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

60-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и сообщил о необходимости "переоформить договор связи". После того, как женщина передала свои паспортные данные, с ней связались лжеправоохранители утверждавшие, что на ее имя оформлен кредит в 2 млн рублей в пользу ВСУ.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Полиция разыскивает организаторов аферы. После проведения следственных действий, деньги будут возвращены 84-летнему пенсионеру.