В Омской области трем подросткам дали более шести лет за совершение теракта

Подсудимые, действуя по заданию, полученному через соцсеть, за вознаграждение подожгли три релейных шкафа

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил трех подростков 15 и 16 лет к более чем шести годам лишения свободы по уголовному делу о теракте в Калачинском районе Омской области. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в декабре 2024 года подсудимые, действуя по заданию, полученному через соцсеть, за вознаграждение подожгли три релейных шкафа на участке железнодорожного пути между станциями Кормиловка и Калачинск Западно-Сибирской железной дороги. Их действия создали угрозу безопасности на транспорте, привели к задержке в движении поездов и причинили ущерб на сумму свыше 180 тыс. рублей.

"С учетом позиции гособвинителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии сроком одному виновному 6 лет 8 месяцев, двум другим - 6 лет 6 месяцев", - сообщили ТАСС в ведомстве. Кроме того, по иску ОАО "РЖД" суд обязал несовершеннолетних и их законных представителей возместить причиненный ущерб.