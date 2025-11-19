Суд вернул прокурору дело посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота

Речь идет о деле Сергея Белова

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Омска вернул прокурору дело пилота Сергея Белова, посадившего самолет в сентябре 2023 года в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь объединенной пресс-службы омских судов Аскер Абишев.

"[Суд] постановил вернуть [дело] прокурору", - сказал Абишев.

Решение вынесено по итогам предварительного заседания, которое состоялось в Центральном районном суде Омска, оно было закрытым. Как ранее сообщил ТАСС адвокат пилота Лев Галенников, защита планировала ходатайствовать об исключении летно-технической экспертизы из материалов дела. По мнению адвоката, эта экспертиза "не только содержит противоречивые сведения, и произведена некомпетентным экспертом".

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, и командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. Из находящихся на борту 167 человек за медицинской помощью обратились пятеро. По мнению следствия, техническое состояние самолета позволяло посадить его в Омске. Также пилот неверно рассчитал остаток топлива в баках.