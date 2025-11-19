Во Львовской области после взрывов поврежден энергообъект

Глава администрации региона Максим Козицкий также сообщил о пожаре в одном из поврежденных помещений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждения во Львовской области на западе Украины при ночных взрывах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий.

По его данным, также повреждено складское помещение. Его назначение Козицкий не уточнил.

Утром украинские СМИ сообщали о сериях взрывов во Львовской области, а также во Львове. Позже в социальных сетях появились видео с сильным пожаром и густыми клубами черного дыма в городе. Козицкий подтвердил, что на одном из поврежденных объектов возник пожар.