Участника украинского нацбата приговорили за военные преступления на Донбассе

Фигуранту назначили 18 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника одного из украинских националистических батальонов, причастного к совершению военных преступлений на территории Донбасса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

"Южным окружным военным судом участник одного из украинских националистических батальонов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). <…> Фигурант приговорен к лишению свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что уроженец Одесской области в 2024 году поступил на службу в националистическое военизированное формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса, прошел обучение и участвовал в боевых действиях против мирного населения.