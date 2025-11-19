Родителям сбежавшего из дома подростка в Кузбассе грозит до 15 лет колонии

Обвиняемые заключены под стражу

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении матери и отчима подростка, которого полиция в ноябре 2024 года искала на протяжении двух дней завершено. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

В ноябре 2024 года 12-летний подросток сбежал из дома в городе Прокопьевске. Выяснилось, что отчим на протяжении полугода мальчика избивали ремнем, шлангом и иными предметами, заставлял его ночевать в неотапливаемом помещении и морил голодом. Также он принуждал ребенка к стоянию на крупе, изнурительным физическим упражнениям, лишал мальчика свободы передвижения. При этом мать, видя страдания ребенка, скрывала преступные действия сожителя и не предпринимала никаких мер.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней матери и ее 40-летнего сожителя. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Прокопьевска для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Помимо изначальных обвинений в истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, родителям также вменяют покушение на убийство, незаконный сбыт, приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере и склонение к потреблению наркотических средств с применением насилия. Кроме того, на основании заявления органов опеки женщина лишена родительских прав в отношении троих детей - помимо подростка в семье воспитывались двое малолетних детей.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. В ходе обысков по месту жительства изъяты орудия преступления, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для следствия. По уголовному делу проведено более 30 судебных экспертиз, допрошено свыше 100 лиц.