Лариса Долина приехала в суд для дачи показаний по делу о мошенниках

Допрос артистки, как и прочие заседания по делу, пройдет в закрытом режиме

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Певица Лариса Долина приехала в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний по делу о мошенниках, которые убедили ее продать квартиру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Читайте также

Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

Черный микроавтобус подвез Долину к запасному входу в суд, не предназначенному для прохода граждан. На вопрос журналистов о том, как она себя чувствует, певица ответила: "Превосходно". Допрос артистки, как и прочие заседания по делу, пройдет в закрытом режиме. Дело рассматривается в Балашихинском суде Подмосковья, а допрос певицы будет проведен по видеосвязи в ее районном суде.

В новость внесена правка (10:44 мск) - передается с уточнением суда, где допрашивается певица, верно - Хамовнический суд Москвы, изменен заголовок, уточнен второй абзац.