На жителя Кабардино-Балкарии завели уголовное дело о госизмене

Ему грозит пожизненное лишение свободы

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. Жителя Кабардино-Балкарии подозревают в госизмене из-за контактов с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном управлении ФСБ.

"Оперативниками получены достоверные сведения о том, что, находясь на территории Украины, подозреваемый установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указанию въехал на территорию России для подготовки и осуществления диверсии в Кабардино-Балкарии", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что речь идет о 34-летнем жителе Кабардино-Балкарии. Следователи регионального ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 30, 281, 222.1 и 275 УК РФ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.