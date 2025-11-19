Из гостиницы Radisson в центре Москвы эвакуировали 400 человек из-за пожара

В оперативных службах сообщили, что пострадавших нет

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Постояльцев отеля Radisson Blu в центре Москвы эвакуировали из-за пожара, сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Самарская, д. 1. Происходит загорание в административном здании. Здание самостоятельно покинули порядка 400 человек", - сказали в МЧС.

Пострадавших нет.

Администрация отеля отметила, что заблокированных людей в здании не было.

Позднее в городском главке МЧС РФ сообщили о ликвидации пожара.

Его площадь составила 5 кв. м. На втором и третьем этажах было сильное задымление.

В новость внесены изменения (12:54, 13:07 мск) - добавлена информация об отсутствии заблокированных людей в здании; о ликвидации возгорания.