Одна из ТЭС на Украине получила повреждения

Энергохолдинг ДТЭК не уточнил, в каком регионе страны она находится

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что оборудование ее теплоэлектростанции получило повреждения.

"Повреждено оборудование", - говорится в Telegram-канале компании. При этом не уточняется, о какой ТЭС идет речь и в каком регионе страны она находится.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. После стало известно, что остановлены обе ТЭС госкомпании "Центрэнерго" - Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Также серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга ДТЭК в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС. В среду сообщалось о повреждении энергетического объекта во Львовской области в результате ночных взрывов.