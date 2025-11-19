МВД: ущерб от экономических преступлений в РФ составил более 266,2 млрд рублей

Такой показатель является максимумом с 2023 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ущерб от преступлений экономической направленности в РФ за 10 месяцев текущего года составил 266,2 млрд рублей, что является максимумом с 2023 года. Это следует из материалов МВД РФ, которые проанализировал ТАСС.

"По сравнению с январем-сентябрем 2024 года на 0,5% уменьшилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 88,7 тыс. преступлений данной категории <...>. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 266,2 млрд рублей", - говорится в материалах ведомства.

В материалах МВД отмечается, что тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 68,7%. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 69,7 тыс. преступлений экономической направленности.

Если сравнивать ущерб от экономических преступлений с аналогичными периодами прошлых лет, то в текущем году ущерб составляет максимум с 2023 года. Так, в 2024 году за 10 месяцев ущерб составил 241,4 млрд рублей, в 2023 году - 253,7 млрд рублей. Максимальный ущерб составил 295,8 млрд рублей в 2022 году.

Экономические преступления - это уголовно наказуемые правонарушения, которые затрагивают имущественные или производственные отношения, а также экономические права отдельно взятого человека, группы лиц или организации.