В Челябинской области завели дело после нападения школьницы на учителя

По предварительной информации, это случилось на уроке физкультуры

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту нанесения школьницей во время урока травмы учителю в Карталах Челябинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по региону.

"В средствах массовой информации сообщается, что 14 ноября текущего года в одной из школ города Карталы Челябинской области 14-летняя девочка во время урока нанесла удар деталью от маникюрных ножниц в шею учителю. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), а также организована доследственная проверка по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ТАСС сообщили, что полиция проводит проверку. Как уточнили ТАСС в силовых структурах региона, по предварительной информации, все произошло на уроке физкультуры. По словам собеседника, травма не представляет угрозу жизни и здоровью учителя.