Суд утвердил приговор блогеру Wengallbi по делу о попытке взятки инспектору ДПС

Ахмеда Алиасхабова приговорили к трем годам заключения и штрафу

Редакция сайта ТАСС

Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) © Алиса Иванец/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд утвердил приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) за попытку дать взятку 100 тыс. рублей инспектору ДПC. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решением Мосгорсуда приговор вступает в законную силу", - сообщили в суде.

15 августа Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам и штрафу Алиасхабова. Вину по уголовному делу он признал.

На Кутузовском проспекте Москвы 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, был остановлен инспектором ДПС. Желая избежать административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку 100 тыс. руб. Деньги он положил между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Инспектор ДПС пресек незаконные действия мужчины, отказавшись от получения денег.