В Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси

Предварительно, есть пострадавшие

БЕЛГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел в городе Алексеевке Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в канале в Мах ГУ МЧС по региону.

"В 13:56 поступило сообщение о том, что в городе Алексеевке на улице Маяковского, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. <…> Предварительно, есть пострадавшие", - говорится в сообщении

Предварительно, в результате взрыва полностью разрушен частный дом, повреждены кровля и фасад соседнего.

"В результате происшествия частный дом разрушен полностью, также повреждены кровля и фасад соседнего частного дома. <…> На месте происшествия работает дежурный караул пожарно-спасательной части №16", - написали там, отметив, что информация уточняется.