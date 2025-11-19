В Подмосковье проводят проверку по факту травмирования ребенка в торговом центре

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Одиннадцатилетний ребенок получил травмы, прыгнув на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором и провалившись сквозь него, в одном из торговых центров в Серпухове. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Серпуховская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет обеспечения безопасности посетителей торгового центра. Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту территориальным отделом полиции", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, днем 18 ноября в одном из торговых центров 11-летний мальчик пытался достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Он перелез через ограждение и спрыгнул на перекрытие, которое не выдержало веса ребенка и провалилось.

Ребенку потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован.