После травмирования ребенка в ТЦ в Серпухове завели дело

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в торговом центре Серпухова в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту травмирования 11-летнего подростка в торговом центре (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По информации, размещенной в соцсетях, 18 ноября в торговом центре, расположенном в Серпухове, подросток, пытаясь помочь знакомой, перелез через ограждение и спрыгнул на перекрытие. Под весом ребенка перекрытие провалилось. С полученными травмами мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение.

"В настоящее время следователями производятся допросы очевидцев произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - заключили в областном ГСУ СК.