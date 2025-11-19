В Ленобласти задержали замглавы района за торговлю землей для льготников

Подозреваемые причинили ущерб муниципальному образованию в размере не менее 10 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Действующий и бывший заместители главы Тосненского района в Ленинградской области задержаны по подозрению в мошенничестве с земельными участками, которые продавались рыночным покупателям вместо бесплатного предоставления льготным категориям граждан, в том числе участникам специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

"Установлено, что должностные лица администрации, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осуществили межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении, относящихся к землям, предназначенным для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство, и их последующую реализацию путем свободной продажи физическим лицам, которые не имели прав на приобретение земельных участков по льготным основаниям. Своими действиями подозреваемые причинили ущерб муниципальному образованию в размере не менее 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, уголовное дело возбудили в результате проверки, проведенной после того, как в ведомство обратились многодетные семьи и жена участника СВО, которые состоят на учете на предоставление участков и не раз обращались для разрешения вопроса к местным властям, но землю так и не получили.

Обоим задержанным в ближайшее время предъявят обвинение, следствие намерено просить о заключении их под стражу. Следователи СК и сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели обыски в районной администрации и по местам проживания фигурантов. Обстоятельства преступной деятельности подозреваемых и их вероятных соучастников устанавливают.