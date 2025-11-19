В центре Москвы загорелся элитный многоэтажный дом
Редакция сайта ТАСС
14:43
обновлено 15:06
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в центре Москвы, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 2-я Звенигородская, д. 14. Из окон 17-го этажа 19-этажного жилого дома наблюдается открытое горение", - говорится в сообщении.
По указанному адресу находится элитный ЖК Lucky.
Пожар был ликвидировал, об этом сообщили в столичном ГУ МЧС РФ.
"Пожар полностью ликвидирован. Происходило возгорание в квартире на 19-м этаже 21-этажного жилого дома", - сказали в МЧС.
В оперативных службах агентству уточнили, что площадь пожара составила 15 кв. м.
В новость были внесены изменения (18:06 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.