В центре Москвы загорелся элитный многоэтажный дом

Речь идет о ЖК Lucky

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в центре Москвы, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 2-я Звенигородская, д. 14. Из окон 17-го этажа 19-этажного жилого дома наблюдается открытое горение", - говорится в сообщении.

По указанному адресу находится элитный ЖК Lucky.

Пожар был ликвидировал, об этом сообщили в столичном ГУ МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован. Происходило возгорание в квартире на 19-м этаже 21-этажного жилого дома", - сказали в МЧС.

В оперативных службах агентству уточнили, что площадь пожара составила 15 кв. м.

