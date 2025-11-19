Пострадавшего от взрыва газа в доме под Белгородом госпитализировали

Получившая травмы женщина отказалась от медицинской помощи

БЕЛГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Мужчину, пострадавшего в результате взрыва газовоздушной смеси в Алексеевском округе Белгородской области, госпитализировали, женщина отказалась от медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в отделении МЧС региона по Алексеевскому округу.

"Мужчину госпитализировали, женщина от [медицинской] помощи отказалась", - рассказали в отделении.

Следователем СК проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Проходят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, также будет назначен необходимый комплекс судебных экспертиз.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС по Белгородской области, взрыв газосмеси произошел в частном доме в Алексеевском округе. Полностью разрушен частный дом, также повреждены кровля и фасад соседнего частного дома.