В Липецке двоих подростков осудили условно за избиение прохожего

Пострадавший получил травмы, квалифицированные как средний тяжести вред здоровью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Суд в Липецкой области приговорил к двум годам лишения свободы условно двух юношей 16 и 17 лет, которые весной без причины избили на улице случайного прохожего. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум несовершеннолетним в возрасте 16 и 17 лет. Они признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). <…> Приговором суда виновным назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что 4 апреля 2025 года подростки напали на случайного прохожего на улице Адмирала Макарова в Липецке. 62-летнего мужчину били руками и ногами, при этом нападение не имело причины. Пострадавший получил телесные повреждения, квалифицированные как средний тяжести вред здоровью. Доказать причастность юношей к преступлению помогли записи с камер видеонаблюдения, свидетельские показания и результаты судебных экспертиз.

Ранее сообщалось о том, что история получила широкий резонанс из-за попадания одного из видео в социальные сети. В частности, об инциденте сообщала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она написала, что мужчину в Липецке избили ради съемки видео для соцсетей.