Главу холдинга "Русское молоко" Бойко-Великого приговорили к 15,5 года колонии

По версии следствия, предприниматель организовал в 2003 году преступное сообщество с целью скупки земель в Рузском районе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Суд Подмосковья приговорил к 15 годам 6 месяцам колонии главу холдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Виктория Шонина.

"Суд по совокупности преступлений назначил моему доверителю 15 лет 6 месяцев колонии", - сообщила защитник.

Это уже второй приговор Бойко-Великому. По версии следствия, предприниматель организовал в 2003 году преступное сообщество с целью скупки земель в Рузском районе.

В октябре 2023 года суд Москвы вынес приговор Бойко-Великому, основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и агрохолдинга "Русское молоко", по обвинению в растрате около 89 млн рублей. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная организованной группой) и приговорил к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, подсудимые создали схему по выдаче фиктивных кредитов через контролируемый ими банк "Кредит-экспресс". Общая сумма ущерба, по данным следствия, составила около 200 млн рублей. На основании собранных доказательств следователи предъявили обвинения участникам преступной группы в 40 эпизодах хищений и одном эпизоде легализации средств.

Кроме Бойко-Великого, реальные сроки лишения свободы получили начальник кредитного управления банка Анастасия Новатная (7 лет), ее заместитель Егор Пихтин (6,5 года), главный бухгалтер Мария Антонова (7 лет), директор банка Алла Кабанова (6,5 года) и ее сын Константин Кабанов (2,5 года). Член совета директоров банка Татьяна Макаренко приговорена к условному сроку в 4,5 года. Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании более 100 млн рублей с осужденных в качестве компенсации ущерба. Бойко-Великий вину не признает, утверждая, что действия, вменяемые ему в вину, связаны с экономической деятельностью банка.