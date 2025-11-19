В Прикамье бизнесмена заочно арестовали за организацию незаконной миграции

Предприниматель находится в розыске

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Индивидуального предпринимателя из Тулы, обвиняемого в организации незаконной миграции и создании преступного сообщества, заочно арестовал Пермский краевой суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

"В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в управлении СК, отметив, что обвинение предпринимателю было предъявлено также заочно.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы и подчиненные ему сотрудники, а также сотрудники коммерческой организации создали преступное сообщество для незаконного нахождения на территории России иностранных граждан, замаскировав свою деятельность оказанием государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации.

Члены преступного сообщества действовали на территории города Москвы, Пермского края, а также Тульской и Самарской областей. Они находили агентов, которые организовывали проведение экзамена в этих регионах, а также лиц, осуществлявших тестирование иностранцев. Руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества следствие называет заочно арестованного предпринимателя.

Агенты находили иностранных граждан и лиц без гражданства с целью фальсификации их реального уровня необходимых знаний для выдачи им сертификатов, необходимых для получения разрешения на работу, временного проживания, вида на жительство и гражданства России. Так, члены преступного сообщества создали условия для незаконного нахождения на территории Российской Федерации более 200 иностранных граждан. Всего в уголовном деле значатся 17 фигурантов.

По информации местных СМИ, речь идет о предпринимателе из Тулы Артуре Геворгяне, который находится в межгосударственном розыске.