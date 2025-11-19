В Заполярье два человека погибли в ДТП

Травмы получили еще четыре

МУРМАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. На федеральной трассе "Кола" в Мурманской области два человека погибли, еще четыре получили травмы при столкновения двух легковых автомобилей. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

"Сегодня около 16:00 мск на 1410-м км федеральной автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Suzuki. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек: двое пассажиров Renault скончались на месте, водители и другие пассажиры доставлены в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Кольского района Сергей Илларионов. Установление причин произошедшего, а также проведение процессуальной проверки по данному факту находятся на контроле органов прокуратуры.