NTV: у Стамбула на танкере с российским экипажем моряк погиб от отравления

Еще двое госпитализированы, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Один моряк умер от отравления на танкере с российским экипажем в Мраморном море вблизи Стамбула, двое госпитализированы. Танкер Swanlake ходит под флагом Панамы, на его борту команда из 13 человек, сообщил телеканал NTV.

Инцидент произошел в 2 милях к югу от острова Демократии и Свобод. По предварительным данным, причиной стала утечка паров топлива.

По данным губернаторства Стамбула, сигнал о происшествии поступил около 17:30 по местному времени. К судну сразу же были направлены команды береговой охраны, морской полиции, департамента ЧС и мэрии.

В генконсульстве РФ в Стамбуле ТАСС сообщили, что запросили местные власти в связи с инцидентом. "Обращений в генконсульство пока не было", - сказали в диппредставительстве.