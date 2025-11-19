В ФРГ экс-главу одной из фирм обвинили в поставках станков в Россию

Подозреваемый находится в следственном изоляторе, говорится в совместном заявлении прокуратуры и таможенного управления Штутгарта

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель одной из фирм в Германии задержан за нарушение режима санкций против России. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры и таможенного управления Штутгарта.

Проживающий в районе Тюбингена (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 55-летний мужчина подозревается в том, что в период с октября 2023 по декабрь 2024 года поставил в Россию через третьи страны пять станков на сумму около €1,7 млн. По делу правоохранители провели обыски в частных и офисных помещениях в некоторых районах - в Тюбингене, Людвигсбурге, Кальве, Бёблингене, а в городе Дуйсбург.

Было арестовано имущество в размере €1,5 млн. Подозреваемый, который обладает гражданством Германии и Афганистана, находится в следственном изоляторе.