Пассажирские поезда задерживаются из-за возгорания цистерн на СвЖД

Маршрут четырех составов будет изменен

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Из-за возгорания цистерн с газовым конденсатом на перегоне Шамары - Кордон задерживаются четыре пассажирских поезда. Их маршрут будет изменен, сообщается в Telegram-канале Свердловской железной дороги.

"В связи с возгоранием вагонов-цистерн в составе грузового поезда на перегоне Шамары - Кордон в настоящий момент в пути следования задерживаются четыре пассажирских поезда: №92 Москва - Северобайкальск, №70 Москва - Чита, №9 Владивосток - Москва, №803 Екатеринбург - Пермь. Движение задержанных поездов будет организовано измененным маршрутом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд №9 Владивосток - Москва проследует через станции Рассоленко и Чусовская с выходом на основной маршрут по станции Пермь. №70 Москва - Чита и №92 Москва - Северобайкальск проследуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург, а пассажиры поезда №803 Екатеринбург-Пермь - до станции Пермь в поезде №9 Владивосток - Москва.

Кроме того, измененным маршрутом также проследуют поезда №146 Санкт-Петербург - Челябинск, №10 Москва - Владивосток и №14 Санкт-Петербург - Новокузнецк, через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург. Маршрут поезда №7177/7178 Шаля - Кордон - Шаля был сокращен до станции Вогулка.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары - Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда.

Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего. По данным Уральской транспортной прокуратуры, на место возгорания выехал заместитель пермского транспортного прокурора. Кроме того, следователи организовали доследственную проверку.