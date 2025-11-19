Новые слушания по делу задержанного на Кипре россиянина Актулаева пройдут 8 декабря

Таким решением суд предоставил возможность представителям Минюста США ответить на несколько вопросов, которые интересуют сторону защиты Серажудина Актулаева

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Окружной суд кипрской провинции Ларнака назначил на 8 декабря новые слушания по делу задержанного на острове 40-летнего россиянина Серажудина Актулаева, выдачи которого добиваются власти США. Такое решение, как сообщает корреспондент ТАСС, было принято в ходе состоявшегося в среду судебного заседания.

Данным решением суд предоставил возможность представителям Минюста США ответить на ряд вопросов, которые интересуют сторону защиты Актулаева. Среди них значится и история с изъятием у россиянина в минувший вторник личного мобильного телефона, о которой он сам известил своих родственников и адвокатов во время состоявшихся в среду слушаний.

Серажудин Актулаев, прибывший на Кипр 22 мая нынешнего года для участия в свадьбе одного из членов своей семьи, был задержан в аэропорту Ларнаки. По утверждению кипрской полиции, арест россиянина был произведен на основании запроса со стороны США. Сам Актулаев заявляет, что не в курсе предъявленных ему американской стороной обвинений и не считает себя виновным.

Россиянин содержится в Центральной тюрьме Никосии. Сотрудники посольства РФ в кипрской столице оказывают Актулаеву всю необходимую помощь, включая консульскую, и обеспечивают его контакты с родственниками.