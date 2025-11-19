Угрозы имуществу и инфраструктуре из-за возгорания цистерн на СвЖД нет

Информации о пострадавших не поступало

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Угрозы объектам инфраструктуры и имуществу после возгорания цистерн с газовым конденсатом в составе грузового поезда на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги (СвЖД) нет. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

"По информации оперативных служб, в результате происшествия пострадавших нет, угроза объектам инфраструктуры и имуществу отсутствует. Возгорание лесного массива не зафиксировано. Губернатор [Денис Паслер] поручил продолжить ликвидацию последствий возгорания и осуществлять мониторинг состояния лесных массивов", - говорится в сообщении.