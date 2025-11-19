Горение продолжается в восьми цистернах на СвЖД

Отбуксированы 63 уцелевшие цистерны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Горение остатков газового конденсата продолжается в восьми цистернах на перегоне "Шамары-Кордон" Свердловской железной дороги (СвЖД), отбуксированы 63 уцелевшие цистерны. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"На данный момент отбуксировано 63 уцелевшие цистерны. Происходит догорание остатков газового конденсата в восьми цистернах. Еще одна, которая опрокинулась в кювет, не загорелась", - говорится в сообщении.