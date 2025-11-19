Открытое горение цистерн на СвЖД ликвидировали

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Открытое горение цистерн с газовым конденсатом в составе грузового поезда на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги (СвЖД) ликвидировали. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Специалисты областной противопожарной службы и бригад РЖД ликвидировали открытое горение цистерн с газовым конденсатом на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Группировка сил увеличена до 91 человека и 24 единиц техники.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары - Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда.

Движение на перегоне приостановлено, задержаны четыре пассажирских поезда, их маршрут изменен. Организована доследственная проверка.