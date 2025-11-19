На 44-м км МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

Информация о пострадавших уточняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ДТП с несколькими автомобилями произошло на внутренней стороне 44-го км МКАД после ДТП, движение затруднено. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На внутренней стороне 44 км МКАД (в районе съезда №45) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 1,8 км.