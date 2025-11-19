В Воронеже объявили угрозу удара БПЛА

Работают системы оповещения, сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара БПЛА объявили на территории Бутурлиновского района Воронежской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.

Позже глава области объявил об угрозе удара беспилотников в Воронеже.

В новость внесены изменения (20 ноября, 00:17 мск) - добавлена информация об угрозе удара БПЛА в Воронеже.