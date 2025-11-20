Прокуратура начала проверку после давки в одной из школ Владивостока

Причиной инцидента стало одновременное окончание уроков у большого количества учащихся

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае организовали проверку по факту нарушений требований безопасности в одном из учреждений образования краевого центра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура проводит проверку по факту нарушения требований безопасности в одной из школ Владивостока. <…> Причиной инцидента стало одновременное окончание уроков у большого количества учащихся, что привело к массовому получению детьми в раздевалке верхней одежды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о школе №9. Установлено, что должностные лица организации не приняли необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся. В ходе проверки дадут оценку действиям должностных лиц, соблюдению требований охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам примут меры реагирования.

В Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) Владивостока сообщили, что ученики, спровоцировавшие давку, руководитель школы и педагоги дадут объяснения.

"Все виновники произошедшего будут привлечены к ответственности строго в рамках закона. Управление образования держит ситуацию под контролем", - подчеркнули в МЦУ.