В Якутске мужчина и его дочь пострадали при пожаре в деревянном гараже

Площадь возгорания составила 30 кв. м

ЯКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Мужчина и его дочь 2014 года пострадали в результате пожара в деревянном гараже в Якутске, они госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Сообщено о пожаре деревянного гаража, расположенного во дворе одного из домов по ул. Котенко города Якутска. В ходе тушения возгорания в больницу госпитализированы мужчина 1988 года рождения и его дочь 2014 года рождения. Установление обстоятельств на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила 30 кв. м, гараж поврежден по всей площади.