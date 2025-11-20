Росгвардейца осудили за хищение 119 млн рублей на поставках аэродромной техники

Бывшего военнослужащего Росгвардии Андрея Чернобаева приговорили к четырем годам лишения свободы, говорится в тексте судебного вердикта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший военнослужащий Росгвардии Андрей Чернобаев приговорен к 4 годам и лишен звания полковника за завышение стоимости поставки различной аэродромной техники и оборудования на общую сумму свыше 119 млн рублей. Об этом сказано в тексте приговора Московского гарнизонного военного суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Чернобаева Александра признать виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей", - сказано в документе. Также офицер лишен воинского звания "полковник".

Установлено, что осужденный занимал должность старшего офицера авиационно-технической службы аэродромно-технического обеспечения управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации ГУА Росгвардии. На этом посту он в составе группы сообщников организовал поставки в ведомство авиационных комплексов, пожарных машин и иного оборудования по завышенным ценам, похитив свыше 119 млн руб.

В ходе судебного заседания Чернобаев признал вину полностью. Он также дал показания на своих соучастников. Дело военного слушалось в особом порядке.

Подробности дела

Одним из прочих фигурнатов дела является бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов. Его дело в настоящий момент рассматривается в суде. Он частично признал вину. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере 235-й гарнизонный военный суд до 26 ноября отправил Гамаюнова в СИЗО. Санкция вменяемой полковнику статьи УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В октябре 2024 года Александр Хинштейн, занимавший на тот момент пост главы комитета Госдумы по информполитике, в своем телеграм-канале сообщил, что Гамаюнов входил в состав организованной группы, созданной для хищения бюджетных средств. Ее удалось разоблачить силами ГУ СБ Росгвардии во взаимодействии с военной контрразведкой ФСБ России.

По словам Хинштейна, преступная группа состояла из сотрудников нескольких подразделений центрального аппарата Росгвардии, а именно департамента госзакупок и главного управления авиации, а также коммерсантов. Сотрудники ведомства помогали последним заключать госконтракты на заведомо невыгодных для государства условиях. Так, только по одному эпизоду завышение цены составило 79,9 млн рублей (40% общего объема госконтрактов). Полученные из бюджета средства в дальнейшем выводились и обналичивались.