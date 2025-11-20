На вулкане Безымянный на Камчатке прогнозируют опасность выброса лавовых бомб

Население призвали воздержаться от посещения района, в котором он расположен

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Высокую активность зафиксировали вулканологами на вулкане Безымянный в Камчатском крае, существует опасность выброса лавовых бомб. Об этом сообщили в Telegram-канале сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"В ближайшую неделю на вулкане Безымянный может произойти мощный взрыв. Вулканологами зафиксирована высокая активность с термальной аномалией в кратере. Ночью на вулкане видно свечение купола и сход раскаленных обломочных лавин. Есть опасность выброса лавовых бомб", - говорится в сообщении.

Население призвали воздержаться от посещения района, в котором расположен вулкан. В пресс-службе напомнили, что все маршруты в природном парке "Ключевской" закрыли на зимний период.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год.