В Рязани из-за обломков БПЛА ограничат движение в районе Московского шоссе

Жителей просят сохранять спокойствие

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Движение в районе Московского шоссе в Рязани временно ограничат для ликвидации обломков БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале опергруппы региона.

"Сегодня в светлое время суток на территории региона будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Будет временно ограничено движение автомобильного транспорта в районе Московского шоссе, а также ограничен проход граждан у некоторых городских объектов", - пояснили в опергруппе.

Жителей просят сохранять спокойствие, ситуация полностью под контролем оперативных служб. "Напоминаем, что на публикацию фото и видео последствий террористических атак в регионе действует запрет. Если вы увидели обломок - приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 м и позвонить по номеру 112", - добавили в опергруппе.